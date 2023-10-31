الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
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مدير المستشفى الإندونيسي في غزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا بضربات إسرائيلية على مخيم جباليا

منذ 23 دقيقة
مخيم جباليا

مخيم جباليا

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قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة لتلفزيون الجزيرة الثلاثاء إن أكثر من 50 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 150 في ضربات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

وأضاف ان عدد من الضحايا بترت أطرافهم في المجزرة، والبعض الآخر يعانون حروقا تظهر أن الاحتلال يستعمل أسلحة محرمة دوليا.

فيما أعلنت وزارة الداخلية بغزة ان الاحتلال دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل، وأضاف ان العدد الأولي لضحايا مجزورة مخيم جباليا يقدر بـ 400 بين شهيد وجريح.

فيما أشارت وزارة الداخلية ان مخيم جباليا تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات.

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