مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران الجمعة

سيزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران يوم الجمعة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى، وفق ما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، الأربعاء.

تأتي الزيارة وسط مناقشات مع طهران بشأن منشأ جزيئات يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تصل إلى 83.7 بالمئة، وهي نسبة قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، في منشأة فوردو بحسب ما أكده تقرير صادر عن الوكالة اطلعت عليه رويترز أمس الثلاثاء.

ورفضت إيران التقرير عن تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الأربعاء إن مستوى التخصيب بلغ 60 بالمئة، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

,Hكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز، الثلاثاء، أن الوكالة تجري مناقشات مع إيران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7 بالمئة في منشأة فوردو، وهي نسبة قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة.

وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن الوكالة عثرت على هذه الآثار في منشأة فوردو حيث تخصب إيران اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة. وتبلغ درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نحو 90 بالمئة. وفي حين أن من الممكن حدوث ارتفاعات في مستويات التخصيب بشكل عرضي، فإن هذا الارتفاع كبير نسبيا.

وجرى اكتشاف تلك الجزئيات في إنتاج سلسلتين، أو مجموعتين، من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في فوردو. وفي تقرير سابق، انتقدت وكالة الطاقة الذرية طهران لعدم إبلاغها بإجراء تعديل جوهري في هاتين السلسلتين.