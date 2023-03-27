مدير الوكالة الذرية يلتقي زيلينسكي في زابوريجيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاثنين إنه التقى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زابوريجيا حيث أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وكتب غروسي على تويتر أن الجانبين أجريا تبادلا “ثريا” للآراء بشأن حماية المحطة وموظفيها، وأضاف أنه أكد من جديد دعم الوكالة الكامل للمنشآت النووية الأوكرانية.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد في وقت سابق من يوم الاثنين 27\3\2023.

وظهر في مقطع فيديو على قناته على تيليغرام وهو يقلد أوسمة للقوات الأوكرانية، وكتب برفقة المقطع “يشرفني أن أكون هنا اليوم، بجانب جيشنا”.