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مدير حملة ترامب: نتوقع فوز ترامب بمئتي ألف صوت في بنسيلفانيا

منذ 50 ثانية
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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توقع مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية، بيل ستيبين، الخميس، فوز الرئيس الأميركي بمئتي ألف صوت إضافي في ولاية بنسلفانيا.

وقال ستيبين الخميس، “بياناتنا الانتخابية تشير إلى توقع فوز ترامب بمئتي ألف صوت في بنسيلفانيا”.

وأضاف مدير حملة ترامب الانتخابية، “ما زلنا نشعر بأن ترامب سيفوز بولاية بنسيلفانيا”.

وتابع أن النتائج النهائية “لولايتي بنسلفانيا وأريزونا ستظهر فوز ترامب بولاية ثانية بنهاية يوم الجمعة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غرد على تويتر قائلا “أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه”.

وطلب الرئيس الأميركي، في تغريدة أخرى، وقف “عد” الأصوات في الولايات التي تواصل فرز أصوات الناخبين فيها، بعد نحو يومين من الاقتراع في الانتخابات.

وحصلت حملة الرئيس الأميركي على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما فاز منافسه، جو بايدن، بـ253 صوتا، بعد إعلان النتائج في العديد من الولايات، حتى الآن.

وذكرت وكالة أسوشتيد برس وشبكة فوكس نيوز أن بايدن فاز بولاية أريزونا ما قد يعطيه 11 صوتا إضافيا في المجمع الانتخابي.

وهناك ولايات لا تزال مستمرة في فرز الأصوات مع توالي وصول الأصوات الغيابية، وهي القضية التي كانت مثار جدل قبل وبعد يوم الاقتراع.

وطالبت حملة ترامب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، ورفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيغان لمنع فرز الأصوات.

    المصدر :
  • الحرة

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