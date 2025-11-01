السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
مدير عام وزارة الصحة بغزة: الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط!

منذ 39 دقيقة
فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 16 أكتوبر 2025. رويترز

أكد مدير عام وزارة الصحة بغزة، منير البرش، أن “جثامين الشهداء الثلاثين التي تمّ استلامها، أمس الجمعة، هي الأصعب من بين الدفعات التي تم الإفراج عنها”.

وقال البرش، في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، السبت، إن “الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط، وعدد منها بدون ملامح، حيث ذابت ملامحها من التعذيب والدفن في الرمال”.

وشدد على أن “الاحتلال قام بدفن هذه الجثامين، بعد تعذيب وإعدام أصحابها، وبعد فترة أخرجها للثلاجات لتسليمها، وهو ما تسبب باختفاء ملامحها وذوبان معظمها تمامًا”.

وأشار إلى “وجود ملابس وأحذية لبعض هذه الجثامين، لكنها أيضًا غير واضحة، ولكن قد يستطيع الأهالي من خلالها التعرف على أصحابها”.

ونوه البرش إلى “تهتك الجثامين بسبب تعرضها لإطلاق نار وتنكيل ودهس بالدبابات”.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ ذات الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، مع الدفعة الجديدة من الجثامين، وإعطاء فرصة للأهالي للاطلاع عليها.

وأفاد بأن “ذوي 75 شهيدًا تعرفوا عليهم من أصل 255 جثمانا تم الإفراج عنها منذ وقف إطلاق النار بغزة، فيما تم دفن 120 شهيدًا مجهول الهوية”.

وكان الجيش الإسرئيلي سلم أمس 30 جثمانا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.

    المصدر :
  • رويترز

