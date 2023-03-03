مدير عام وكالة الطاقة الذرية يبدأ محادثات في إيران

بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي محادثات في إيران اليوم الجمعة 3\3\2023 قال دبلوماسيون إنها تهدف إلى دفع طهران للتعاون مع تحقيق حول آثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن غروسي أجرى محادثات مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بعد وصوله إلى طهران في زيارة تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء، دون الخوض في تفاصيل، إن “جدول أعمال هذه الاجتماعات يشمل مسائل الضمانات المتبقية فضلا عن خلافات فنية وقانونية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ودفع تعطيل إيران لتحقيق استمر سنوات، تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار لليورانيوم رُصدت في ثلاثة مواقع غير معلنة، مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار في اجتماعه الفصلي الأخير في تشرين الثاني يطالب طهران بالتعاون بشكل عاجل مع التحقيق.

ويقول دبلوماسيون إن هذا التعاون لم يتحقق، ويأمل جروسي أن يساعد اجتماع مع الرئيس إبراهيم رئيسي في تمهيد الطريق نحو إنهاء الأزمة. ويبدأ الاجتماع الفصلي القادم لمجلس المحافظين يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون على مدى أسابيع إن غروسي يسعى لمقابلة رئيسي خلال الزيارة. ولم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات عن المسؤولين الذين سيلتقي معهم غروسي.

تأتي الزيارة وسط مناقشات مع طهران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 83.7 بالمئة، وهي نسبة تقترب من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية في منشأة فوردو، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الذرية اطلعت عليه رويترز.