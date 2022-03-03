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مدير عام وكالة الطاقة الذرية يزور إيران السبت

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 1:38 مساءً
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في وقت وصلت المفاوضات النووية الى مراحلها النهائية، أعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، سيتوجه إلى إيران السبت المقبل، في خطوة تأتي  ضمن الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة بأن غروسي “سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، السبت”، موضحاً أن غروسي سيعقد مؤتمراً صحافياً عند عودته إلى فيينا مساء السبت، وفق فرانس برس.

من جهته، صرح مسؤول إيراني لرويترز أنه على الرغم من التقدم في المفاوضات فإن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران بإسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد.

يشار إلى أنه كان تم العثور على آثار لليورانيوم في عدة مواقع قديمة لم تُعلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.

من جانبه، قال مبعوث روسيا للمحادثات، ميخائيل أوليانوف، لرويترز: “نحن على بعد دقيقة واحدة من خط النهاية”.

 

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