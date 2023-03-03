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مدير عام وكالة الطاقة الذرية يصل الى ايران

منذ 8 دقائق
لمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي وصل إلى إيران الجمعة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى.

ووفقا لتقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الزيارة تأتي وسط مناقشات مع طهران حول منشأ جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 83.7 بالمئة، وهي نسبة قريبة جدا من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء إن نسبة نقاء إنتاج إيران تبلغ 60 بالمئة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وكان بهروز كمالوندي، نائب إسلامي والمتحدث باسمه، في استقبال غروسي بالمطار.

    المصدر :
  • رويترز

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