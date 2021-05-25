الأربعاء 14 شوال 1442 ﻫ - 26 مايو 2021 |
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مدير عمليات وكالة “الأونروا” يعتذر من أهالي غزة

منذ 11 ساعة
مدير عمليات وكالة "الأونروا" في غزة ماتياس شمالي

مدير عمليات وكالة "الأونروا" في غزة ماتياس شمالي

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في تصريح لمدير عمليات وكالة “الأونروا” في غزة ماتياس شمالي، اعرب عن أسفه لتسببه” بألم وأذى لأهالي شهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة”.

شمالي قال إن “الملاحظات الأخيرة التي أدليت بها عبر التلفزيون الإسرائيلي أساءت وألحقت الأذى بأولئك الذين قتل وجرح أحد أفراد عائلاتهم خلال الحرب التي انتهت للتو”، مشيرا إلى ان “الأسبوعين الماضيين كانا مروعين بالنسبة لغزة وكل من يعيش فيها”.

أضاف: “أكرر تعازي الصادقة للعائلات التي فقدت أحباءها بشكل مأساوي، كما أنني أعبر عن فائق الاحترام والتضامن مع زملائي في الأونروا وعائلاتهم الذين عانوا من آلام وخسائر جسيمة”.

وأكد أنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لقتل المدنيين، فأي مدني قضى نحبه يعني الكثير، حيث أن دفع الكثير من الأبرياء حياتهم ثمنا لهذه الحرب، ببساطة، أمر لا يمكن تحمله”، مشدد على أن “الدقة والحنكة العسكرية لا يمكن أبداً أن تكونا مبرراً للحرب”.

وكان شمالي قال في وقت سابق: “الجيش الإسرائيلي لم يقصف أهدافا مدنية في غزة مع وجود بعض الاستثناءات، وأعتقد أن الضربات كانت أكثر دقة، ولكن كانت هناك خسارة بأرواح المدنيين”، وذلك بحسب وكالة “معا”

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