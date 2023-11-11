مدير مجمع الشفاء: انقطاع التيار الكهربائي أدى لوفاة 8 أشخاص حتى اللحظة

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، السبت، أن القصف لا يزال مستمرًا بجوار المستشفى وبشكل عنيف، وهناك قذائف وصلت لقسم محطة الأوكسجين وأكثر من مبنى داخل المستشفى.

وأضاف أن الطواقم الطبية لا تتمكن من مغادرة المستشفى، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يخرج للساحة الخارجية. ومضى يقول “في حال كان هناك إصابات لا يمكن تقديم العلاج لها”، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما تابع “وجهنا مناشدات للصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واليونيسف، ولم يكن هناك أي استجابة”.

إلى ذلك، بين أن المستشفى يفتقر لكل المقومات اللازمة للعمل، وأهمها الكهرباء، مشيرا إلى توقف معظم الأقسام عن العمل، ومنها المختبر والأشعة.

وقال إن “انقطاع التيار الكهربائي أدى لوفاة 8 أشخاص حتى اللحظة، وهم طفلان في قسم الحضانة، ومريض بالعناية المركزة، وخمس حالات كان من المفترض إجراء عمليات لهم ولم يتم ذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

كما أضاف “الكهرباء حاليًا فقط في قسمين، ولن تصمد أكثر من بضع ساعات”.

وحول أعداد النازحين بالمستشفى قال أبو سلمية “يقدر عدد النازحين بالمستشفى بالآلاف موزعين على مختلف الأقسام”.

وشدد أبو سلمية على أن الأطفال الخدج سيفقدون حياتهم تباعا إذا لم يتم تزويد المستشفى بالوقود، كونهم يحتاجون لرعاية خاصة وعددهم 37 طفلاً بعد أن توفي اثنان اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي.