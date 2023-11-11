السبت 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 11 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدير مجمع الشفاء: انقطاع التيار الكهربائي أدى لوفاة 8 أشخاص حتى اللحظة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2023 9:17 مساءً
مشهد من داخل مستشفى الشفاء بعد انقطاع التيار الكهربائي

مشهد من داخل مستشفى الشفاء بعد انقطاع التيار الكهربائي

A A A
طباعة المقال

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، السبت، أن القصف لا يزال مستمرًا بجوار المستشفى وبشكل عنيف، وهناك قذائف وصلت لقسم محطة الأوكسجين وأكثر من مبنى داخل المستشفى.

وأضاف أن الطواقم الطبية لا تتمكن من مغادرة المستشفى، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يخرج للساحة الخارجية. ومضى يقول “في حال كان هناك إصابات لا يمكن تقديم العلاج لها”، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

كما تابع “وجهنا مناشدات للصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة واليونيسف، ولم يكن هناك أي استجابة”.

إلى ذلك، بين أن المستشفى يفتقر لكل المقومات اللازمة للعمل، وأهمها الكهرباء، مشيرا إلى توقف معظم الأقسام عن العمل، ومنها المختبر والأشعة.

وقال إن “انقطاع التيار الكهربائي أدى لوفاة 8 أشخاص حتى اللحظة، وهم طفلان في قسم الحضانة، ومريض بالعناية المركزة، وخمس حالات كان من المفترض إجراء عمليات لهم ولم يتم ذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

كما أضاف “الكهرباء حاليًا فقط في قسمين، ولن تصمد أكثر من بضع ساعات”.

وحول أعداد النازحين بالمستشفى قال أبو سلمية “يقدر عدد النازحين بالمستشفى بالآلاف موزعين على مختلف الأقسام”.

وشدد أبو سلمية على أن الأطفال الخدج سيفقدون حياتهم تباعا إذا لم يتم تزويد المستشفى بالوقود، كونهم يحتاجون لرعاية خاصة وعددهم 37 طفلاً بعد أن توفي اثنان اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

    المزيد من أخبار العالم

    بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إعادة الأسرى
    مظاهرات حاشدة في لندن دعماً لغزة
    رداً على خطاب العنصرية في بريطانيا
    المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    هاغاري: هناك مجهود استخباراتي كبير لمعرفة أماكن وجود الأسرى

    الأكثر قراءة

    دبابات إسرائيلية
    طوفان الأقصى
    حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!
    حزب الله
    بعد رعب "طوفان الأقصى".. دعوة إسرائيليّة لضرب "حزب الله" وإبعاده إلى ما وراء الليطاني