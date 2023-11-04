مدير مستشفى الشفاء: 15 شهيداً في ضربة إسرائيلية على مدرسة في مخيم جباليا

قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية السبت إن 15 استشهدوا وأصيب العشرات في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي النازحين في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة.

وقال أبو سلمية، وهو أيضا مسؤول في وزارة الصحة في غزة “هناك 15 شهيدا والعدد مرشح للزيادة”.

وفي أوضاع إنسانية صعبة قتل ودمار، مستشفيات بدون وقود وخارج الخدمة، لا طعام أو حتى مواد طبية وقصف يطال الأحياء ولا مكان آمن، يعيش سكان قطاع غزة، مع ارتفاع عدد الشهداء بشكل هستيري، بحيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ما لايقل عن 9227 بينهم 3826 طفلاً، كل هذه المعطيات لم تعطي فرصة لهذا القطاع للدخول في هدنة إنسانية للمساعدة في وضع حد لتجنب وقوع خسائر بشرية أكثر.

وكانت شبكة “سي إن إن” CNN نقلت عن مسؤول أميركي قوله، إن وقف إطلاق النار في غزة يعتمد على ضمان إسرائيل عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر، موضحا أن وقف إطلاق النار لم يكن مناسبا بالنظر لحجم هجمات السابع من أكتوبر وطبيعتها

المسؤول الأميركي، وفق “سي إن إن”، أكد أن واشنطن تدعو إسرائيل بجدية لتفعيل هدن إنسانية، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية تتوقع تراجع الغارات الجوية على غزة والتركيز على الحملة البرية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن إسرائيل أبلغت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، بأنه لن تكون هناك هدنة ما لم يُطلق سراح المحتجزين، فيما أبلغهم وزير الخارجية الأميركي أن هدنة إنسانية ستساعد في مواجهة ضغوط بسبب دعم عمليتها، وذلك وفق ما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي.