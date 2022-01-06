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مدير مكتب السجون الأمريكية يعتزم الاستقالة من منصبه

منذ 43 دقيقة

مايكل كارفاخال

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يخطط مدير المكتب الفدرالي للسجون الأمريكية، مايكل كارفاخال، للاستقالة من منصبه في ضوء انتقادات مستمرة لعمله، بحسب ما أفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية، أمس الأربعاء.

ونقلت القناة عن بيان نشر بين عمال المكتب: “بعد 30 عاما من الخدمة مع المكتب الفيدرالي للسجون أبلغ مايكل كارفاخال مدير وزارة العدل هذا الأسبوع بخططه للتقاعد”.

وأضاف البيان: “بناء على طلب المدعي العام وافق المدير كارفاخال على الاستمرار في قيادة الوكالة حتى يتم تعيين خلف له”.

وأكد ممثلون لوزارة العدل الأمريكية للصحفيين نية كارفاخال للاستقالة دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

كانت وكالة “أ ب” أعلنت سابقا عن تسجيل انتهاكات عديدة قام بها عمال المكتب وبينها العنف تجاه المسجونين. كما واجهت قيادة المكتب اتهامات بأنها لم تتخذ إجراءات كافية لمنع انتشارك فيروس كورونا في السجون.

وذكرت القناة أن المشرعين من كلا الحزبين الأمريكيين كانوا ينتقدون عمل المكتب.

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