الجمعة 25 رمضان 1442 ﻫ - 7 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدير مكتب روحاني: تقدم في مفاوضات فيينا حول رفع العقوبات

منذ 6 ساعات
ايران

إيران

A A A
طباعة المقال

أوضح مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني محمود واعظي أن مفاوضات فيينا أحرزت بعض التقدم على صعيد رفع العقوبات في إطار الاتفاق النووي.

وقال: “أمام الأطراف محادثات صعبة في فيينا، لكن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن واعدة، وليس صحيحا أن هناك خلافات يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عملية التفاوض”.

وأضاف: “تقييمنا لجولات المفاوضات السابقة يؤشر إلى احتمال رفع العقوبات قريبا”. وتابع: “مع الاتجاه الحالي للمفاوضات، وبفضل قدرة ومهارة المفاوض الإيراني، فإن رفع العقوبات الأمريكية لن يكون بعيد المنال، مع مراعاة الخطوط الحمراء”.

من جهته، أشار كبير المفاوضين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية عباس عراقجي بعد لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه “أمامنا طريق طويل للعودة إلى الاتفاق النووي والكثير من العراقيل”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

عباس عراقجي
انطلاق جولة جديدة من محادثات فيينا الجمعة.. وإيران تعلق على موعد الاتفاق
ارتفاع بوفيات كورونا في المكسيك
الصحة المكسيكية: 166 وفاة و2846 إصابة جديدة بـ”كورونا”
اميركا وايران
واشنطن: نعمل مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الصاروخ تغزو الفضاء
وزنها 21 طنًا… العالم يترقب برعب سقوط القطعة المتبقية من الصاروخ الصيني
باخرة كارادينيز
المدعي العام المالي يمنع بواخر الكهرباء التركية من مغادرة لبنان
فادي أبي سمرا
فادي ابي سمرا لـ”صوت بيروت انترناشونال”: انا شرير في “للموت” و”2020 ” انما افضل التنوع