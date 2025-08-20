الخميس 26 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
مدير مكتب زيلينسكي: العمل جار على المكون العسكري للضمانات الأمنية

منذ 8 دقائق
الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن العمل جار على المكون العسكري للضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار تسوية للحرب مع روسيا.

وكتب يرماك باللغة الإنجليزية على منصة إكس بعد اجتماع لمستشاري الأمن القومي من دول غربية وحلف شمال الأطلسي “بدأت فرقنا، والجيش قبل الجميع، العمل الفعال على المكون العسكري للضمانات الأمنية”.

وذكر يرماك أن أوكرانيا تعمل أيضا على وضع خطة مع حلفائها بشأن كيفية المضي قدما “في حال استمر الجانب الروسي في إطالة أمد الحرب وتعطيل الاتفاقات بشأن الصيغ الثنائية والثلاثية لاجتماعات القادة”.

وكان مسؤول غربي قال لرويترز في وقت سابق إن مجموعة صغيرة من القادة العسكريين تواصل المناقشات في واشنطن لوضع خيارات لضمانات أمنية لأوكرانيا بعد اختتام اجتماع أشمل عبر الإنترنت.

