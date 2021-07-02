مدير منظمة الصحة العالمية يتحدث عن أفضل طريقة لإبطاء الوباء وإنقاذ الأرواح

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه لا يوجد بلد خارج الوباء حتى الآن.

وحذر غيبريسوس اليوم الجمعة من أن أجزاءً من العالم في مرحلة خطيرة بسبب المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال والتأثيرات الأخرى للوباء.

كما أشار إلى أن دلتا “سرعان ما أصبحت السلالة المهيمنة في العديد من البلدان”، مؤكدًا “نحن في فترة خطيرة للغاية من هذا الوباء”.

وأضاف: “في تلك البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة، عادت المشاهد الرهيبة لفيضان المستشفيات إلى القاعدة مرة أخرى. ولكن لا يوجد بلد على وجه الأرض خرج من الغابة بعد”.

يتطلب متغير دلتا التقييم المستمر والتعديل الدقيق لاستجابات الصحة العامة.

وقال تيدروس: “تم اكتشاف دلتا في 98 دولة على الأقل وهي تنتشر بسرعة في البلدان ذات التغطية المنخفضة والعالية للتطعيم”.

وحث تيدروس قادة العالم على ضمان تلقيح 70٪ من جميع الأشخاص في كل بلد بحلول هذا الوقت من العام المقبل.

مضيفاً: “هذه هي أفضل طريقة لإبطاء الوباء وإنقاذ الأرواح ودفع انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي، وعلى طول الطريق، منع المزيد من المتغيرات الخطيرة من السيطرة”.

وبحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، تدعو منظمة الصحة العالمية القادة إلى تطعيم ما لا يقل عن 10٪ من الناس في جميع البلدان، الأمر الذي من شأنه حماية العاملين الصحيين وأولئك الأكثر عرضة للخطر، “وإنهاء المرحلة الحادة للوباء بشكل فعال وإنقاذ الكثير من الأرواح”.

وأشار إلى أنه تم بالفعل توزيع ثلاثة مليارات لقاح.

وقال: “إنه من ضمن القوة الجماعية لعدد قليل من البلدان أن تكثف وتضمن مشاركة اللقاحات، وزيادة التصنيع، وتوافر الأموال لشراء الأدوات اللازمة”.

في حين أن هناك بعض تبادل اللقاحات يحدث “لا يزال هزيلا وتفوقه المتغيرات” للوباء، على حد قوله.

وقال إنه يجري تطوير مراكز تصنيع جديدة، بما في ذلك لقاحات mRNA، ولكن يمكن تسريعها من خلال مشاركة التكنولوجيا والمعرفة بشكل علني.

وقال: “على وجه الخصوص، أحث تلك الشركات، مثل بيونتيك وفايزر ومودرنا، على مشاركة خبرتهم حتى نتمكن من تسريع تطوير الإنتاج الجديد. كلما أسرعنا في بناء المزيد من مراكز اللقاحات وزيادة قدرة اللقاحات العالمية، كلما أسرعنا في تقليل الطفرات المميتة”.