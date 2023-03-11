مدير وكالة المخابرات الأميركية يحذر من خطة بوتين تجاه أوكرانيا!

حذر مدير وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز من خطة بوتين تجاه أوكرانيا، والمتمثلة بحرب استنزاف طاحنة، قد تؤدي لانتصار موسكو في حربها على أوكرانيا.

وقال بيرنز في جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس النواب: “يتخذ بوتين نظرة بعيدة المدى إلى حد كبير” على الرغم من المعنويات والمشاكل الأخرى التي تواجه القوات الروسية في أوكرانيا.

وتابع بيرنز: “أعتقد أنه يضاعف من طاقته. أعتقد أنه مقتنع بأنه يمكن أن يخصص لها الوقت، وأنه يستطيع سحق الأوكرانيين من خلال حرب الاستنزاف هذه، ويمكنه إرهاق المؤيدين الغربيين لأوكرانيا”.

وقال رئيس وكالة المخابرات المركزية، وهو سفير أميركي سابق في روسيا: “إن بوتين مقتنع أيضًا أن أوكرانيا تهمه أكثر من اهتمامنا.. لذلك، أعتقد أن هذا التحدي”.

وفي تقريره السنوي عن التهديدات العالمية، كتب مكتب مدير المخابرات الوطنية أن روسيا على الأرجح لن تكون قادرة على تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في أوكرانيا هذا العام، وستتعرض لضغوط شديدة للاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها في شرق البلاد.

وذكر التقرير أن “الجيش الروسي واجه وسيظل يواجه قضايا الاستنزاف ونقص الأفراد والتحديات المعنوية التي جعلت قواته عرضة للهجمات المضادة الأوكرانية”.

وفيما يتعلق بالصين، قال بيرنز إن بكين لم تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت ستغزو تايوان عسكريًا، لكنه قال إنه لن “يقلل من طموح القيادة الصينية الحالية في هذا الصدد أو التصميم”.

وأشار بيرنز أيضًا إلى أنه من المحتمل أن تزن الصين التأثير الاقتصادي إذا اختارت تسليح روسيا، حيث قد تحرمها من الوصول إلى السوق الأوروبية.

وأوضح: “كان من المهم أن يتحدث القادة الأوروبيون عن هذه القضية أيضًا، لأنني أعتقد لفترة طويلة أن القيادة الصينية افترضت أنها يمكن أن تدق إسفينًا بين الولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين بشأن قضية كهذه”، مضيفا “أعتقد أن حقيقة أن العديد من القادة الأوروبيين البارزين قد تحدثوا بشكل مباشر عن هذا هو خطوة مهمة للغاية”.

من جهتها قالت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز في الجلسة نفسها إن الحرب على تايوان سيكون لها تأثير هائل على الاقتصاد العالمي وإمدادات أشباه الموصلات، وإن وزارة الخزانة والتجارة ووزارات حكومية أميركية أخرى درست التأثير المحتمل”.

وتابعت: “تشير الدراسات إلى أنه سيكون لها في الواقع آثار هائلة للغاية على الاقتصاد المالي العالمي إذا كان هناك اضطراب في إنتاج أشباه الموصلات في تايوان لأنها العنصر الرئيسي للأجهزة حول العالم”.