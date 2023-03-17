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مذكرة اعتقال بوتين.. أوكرانيا ترحب وموسكو تصفها بأنها "لا معنى لها"

منذ ساعة واحدة
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

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قالت روسيا (الجمعة 17-3-2023) إن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس فلاديمير بوتين لا معنى لها.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليجرام “قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية”.

وأضافت “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه.”

من جهتهم، أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.

وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.

ونفت موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

    المصدر :
  • رويترز

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