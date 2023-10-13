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مراسلة "سي إن إن" تعتذر عن مزاعم قطع "حماس" رؤوس الأطفال

منذ 33 دقيقة
مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

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قدّمت مراسلة سي إن إن “سارة سيدنر”، اعتذارًا بعد أن نقلت الادّعاءات الإسرائيليّة التي زعمت أنّ مقاتلي حركة “حماس” قطعوا رؤوس أطفال خلال العمليّة التي شنتها الحركة على مستوطنات غلاف غزة، يوم السبت الماضي.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس” قالت: “بالأمس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنّه تأكد من قيام حماس بقطع رؤوس الأطفال والرضع بينما كنا على الهواء مباشرة”.

وتابعت: “الحكومة الإسرائيليّة تقول اليوم إنها لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس الأطفال”، مضيفة: “كنت بحاجة إلى أن أكون أكثر حذرًا في كلماتي، أنا آسفة”.

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