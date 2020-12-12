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“مراسلون بلا حدود” تعرب عن صدمتها من إعدام إيران لصحفي معارض

منذ ساعة واحدة
روح الله زام

روح الله زام

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أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر”، عن صدمتها من إقدام السلطات الإيرانية، اليوم السبت، على إعدام الصحفي المعارض، روح الله زام، وانتقدت المنظمة بشدة، نظام العدالة في إيران والمسؤولين عليه.

ونفذت إيران صباح اليوم حكم الإعدام في حق الصحفي المعارض، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

واعتقل روح الله زام عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.

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