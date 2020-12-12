“مراسلون بلا حدود” تعرب عن صدمتها من إعدام إيران لصحفي معارض

أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر”، عن صدمتها من إقدام السلطات الإيرانية، اليوم السبت، على إعدام الصحفي المعارض، روح الله زام، وانتقدت المنظمة بشدة، نظام العدالة في إيران والمسؤولين عليه.

#Iran #Rohollah_Zam directeur du site AmadNews a été exécuté ce 12/12. RSF choquée que la justice iranienne et le commanditaire de cet acte @ali_khamenei aient mis à exécution leur sentence. RSF avait averti @mbachelet & @JavaidRehman de l'imminence de l'exécution dès le 23/10 pic.twitter.com/Bj2UNi8W46 — RSF (@RSF_inter) December 12, 2020

ونفذت إيران صباح اليوم حكم الإعدام في حق الصحفي المعارض، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

واعتقل روح الله زام عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.