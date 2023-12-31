مراسل عسكري إسرائيلي: صواريخ رأس السنة أثبتت غياب الاستخبارات

دوَّت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها مع أولى دقائق العام الجديد 2024، جراء إطلاق كتائب القسام رشقة صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رشقة كبيرة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة.

فيما اعتبر المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية هيلل روزين أن صواريخ رأس السنة أثبتت غياب الاستخبارات وانعدام الاستهداف المسبق بعد 3 أشهر من بدء الحرب ورغم تواجد قواتنا في كل مكان في القطاع.

كما سخر الصحفي في القناة 14 الإسرائيلية بوعز جولان قائلاً “قبل بضع ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي أن قدرة الإطلاق من غزة انخفضت بشكل ملحوظ… حان الوقت للتوقف عن الاستهانة”!

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل.

وقالت القسام إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، ونشرت مقطعا مصورا لعملية إطلاق لصواريخ.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، وريشون لتسيون واللد والرملة وبني براك ومستوطنة موديعين وسط الضفة الغربية.

كما دوت صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.