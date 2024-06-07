السبت 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
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مراسل عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل هامة لعملية إنزال القسام برفح

منذ 30 ثانية
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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كشف المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي دورون كادوش، تفاصيل جديدة وهامة عن عملية التسلل التي نفذها مقاتلون من كتائب القسام في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع إكس، إن “فشل فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي هو الذي سمح للمخربين بالوصول إلى المنطقة المحددة كأراض إسرائيلية، بعد أن استخدموا فتحة نفق متصلة بنفق كبير اكتشفه الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد عام 2014”.

وأضاف كادوش أن الجيش الإسرائيلي لم يقترب من النفق أو يسعى لتدميره منذ بداية الحرب على غزة، على الرغم من أنه كان يعمل خلال الأشهر الثمانية الماضية في “المنطقة العازلة” بين القطاع وإسرائيل والتي تبعد مئات الأمتار عنه.

وأشار إلى أن المسؤولين الأمنيين انتقدوا بشدة فرقة غزة، وقالوا إن هذا حادث كان من الممكن منعه، سواء من خلال المعالجة المبكرة للنفق المعروف منذ عام 2014، أو أيضًا من خلال الحرص على إغلاق الفتحات في السياج.

‏ونقل كادوش عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه يجري التحقيق في الحادث، ولم يتم إعطاء إشارة مباشرة إلى التفاصيل.

ويوم الخميس، أعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية اختراق للسياج الفاصل مع إسرائيل، وأكدت قتل 5 من جنود الاحتلال في عملية أخرى برفح.

وذكرت القسام -في بيان مقتضب- “في عملية إنزال خلف الخطوط، تمكن مجاهدو القسام من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

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