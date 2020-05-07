مراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا: نرفض تأكيد تنزانيا بأن أجهزة فحص “كورونا” معيبة

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رفضت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها النظرية التي بقول إن فحص فيروس كورونا المستجد في تنزانيا معيب.

ورفض رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج تأكيد الرئيس التنزاني بأن أجهزة فحص فيروس كورونا في بلاده معيبة.

وقال نكينجاسونج للصحفيين، اليوم الخميس، “نعلم أن معدات الفحص التي تستخدمها تنزانيا تعمل بشكل جيد للغاية”.

وذكر أن مراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا، إلى جانب مؤسسة جاك ما الخيرية التي يديرها ملياردير صيني، أرسلت المعدات.

وأشار الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، الأحد إلى أن معدات فحص فيروس كورونا المستوردة كانت معيبة بعد أن أظهرت نتائج إيجابية لفحص ماعز وفاكهة الباباو.

وفي اليوم التالي، أوقفت السلطات عن العمل رئيس المختبر الصحي الوطني المسؤول عن عمليات الفحص.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة حسن عباس، من دون التطرق مباشرة لتعليقات نكينجاسونج، “لقد شكلنا فريقا من الخبراء لفحص المختبر، وسنعلن التفاصيل لدى الانتهاء من التحقيق”.

ورصدت تنزانيا، التي أبقت دور العبادة مفتوحة، ما لا يقل عن 480 إصابة و18 وفاة، وهو رابع أعلى معدل إصابة في شرق إفريقيا. لكن البيانات مأخوذة من يوم الأحد، وهو أحدث يوم أعلنت فيه الحكومة الأرقام.