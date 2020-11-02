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مرتزقة تركيا يهربون من معارك إقليم ناغورنو كاراباخ

منذ 5 دقائق
تركيا أرسلت مئات المرتزقة إلى إقليم كاراباخ

تركيا أرسلت مئات المرتزقة إلى إقليم كاراباخ

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أجبرت المعارك الدائرة في إقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، المرتزقة السوريين للهروب من جحيم المعارك والانشقاق عن صفوف القوات التركية .

أكدت مصادر محلية شمال شرقي سوريا، انشقاق 15 مقاتلاً سورياً كانوا في صفوف القوات الموالية لتركيا، بمناطق النزاع حول إقليم ناغورنو كاراباخ، ووصولهم إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المجاورة لمناطق السيطرة التركية.

وقالت المصادر إن 7 مقاتلين انشقوا بعد منتصف ليلة السبت، قاصدين ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي بعد أن سبقهم 8 آخرون قبل أسبوع.

ونقلت مصادر عن المنشقين، أنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها تركيا وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال.

ويقع إقليم ناغورنو كاراباخ داخل أذربيجان، ولكنها كانت تحت سيطرة قوات عرقية أرمينية مدعومة من أرمينيا منذ انتهاء الحرب هناك عام 1994. بدأت الأعمال العدائية الأخيرة في 27 سبتمبر وخلفت مئات – إن لم يكن آلاف – قتلى، ما يمثل أسوأ تصعيد للصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين في أكثر من ربع قرن.

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