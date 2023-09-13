مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في سوريا

شنت الطائرات الإسرائيلية مساء (الأربعاء 13-9-2023) غارات جوية استهدفت مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

وقد وثق مواطنون في لبنان لحطة مرور الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية قبيل قصف الأراضي السورية.

من جهتها أكدت وزارة دفاع النظام السوري قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة جوية استهدفت محافظة حماة.

القصف الليلي هو الثاني في يوم واحد، حيث أشار المرصد السوري إلى أن إسرائيل استهدفت في ريف طرطوس شاحنات لـ”حزب الله” ، دخلت سورية قادمة من المعابر غير الشرعية مع لبنان.

ووفقاً للمرصد، فقد وصلت الشاحنات إلى مستودعات ضمن قاعدة لـ”الدفاع الجوي” قرب قريتي الجماسة- دير الحجر في ريف طرطوس، التي تستخدمها ميليشيا “حزب الله” لتجميع الأسلحة ونقلها إلى الجانب اللبناني، في حين استهدفت إسرائيل تلك المستودعات.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عسكريين، 2 من الجنسية السورية، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية على مستودعات السلاح التابعة لـ “حزب الله” اللبناني قرب قريتي الجماسة- دير الحجر.

كما أصيب 8 آخرين بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومتر.

يشار إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ28 للأراضي السورية، منذ مطلع العام 2023.تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.