مرحلة جديدة.. القوات الأوكرانية تتحرك لاستعادة خيرسون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو السبت إن القوات الأوكرانية تتحرك تدريجيا في منطقة خيرسون الشرقية التي سيطرت عليها روسيا في بداية الحرب.

وأضاف “كان المحتلون يحاولون إقامة موطئ قدم هناك … لكن كيف لهم ذلك؟ القوات المسلحة الأوكرانية تتحرك في المنطقة خطوة خطوة”.

يشار إلى أن المخابرات العسكرية البريطانية كانت قد أكدت يوم الجمعة الماضي أن قتالاً عنيفاً اندلع في آخر 48 ساعة إذ واصلت القوات الأوكرانية هجومها على روسيا في إقليم خيرسون غرب نهر دنيبرو.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تستخدم نيران المدفعية على طول نهر إنجوليتس، أحد روافد نهر دنيبرو، وفق رويترز.

كما أوضحت في تحديث استخباراتي أن “خطوط إمداد القوات الروسية غرب النهر معرضة بشكل متزايد للخطر”.

فيما لفتت إلى أن الضربات الأوكرانية الإضافية تسببت في مزيد من الأضرار لجسر أنتونيفسكي الرئيسي، على الرغم من أن روسيا أجرت إصلاحات مؤقتة.

يأتي ذلك فيما كشف نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن المختصين الأميركيين هم من يشرفون على قصف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا باستخدام منظومة هيمارس الصاروخية الأميركية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية، السبت.