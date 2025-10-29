الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
مرسيدس بنز تعلن عن انخفاض أرباحها التشغيلية 70%‭

منذ ساعتين
سيارة مرسيدس

أعلنت مرسيدس بنز الأربعاء انخفاض أرباحها التشغيلية 70 بالمئة في الربع الثالث، إذ فاقمت تكلفة خفض الوظائف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب على شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية.

وبلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب 750 مليون يورو (875 مليون دولار) في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، انخفاضا من 2.5 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن حيث القيمة المعدلة، بلغت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب 2.1 مليار يورو، متأثرة بعوامل خاصة مثل مدفوعات تسريح الموظفين.

وأبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله لكنها حذرت من أجواء “ديناميكية”، مضيفة أنها ستمضي قدما في إجراءات رفع الكفاءة على مستوى المجموعة.

    المصدر :
  • رويترز

