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مرشح رئاسي أميركي يطالب إسرائيل بـ"قطع رؤوس" أكبر 100 من قادة حماس!

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2023 2:42 صباحًا
المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسوامي

المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسوامي (رويترز)

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طالب المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسوامي بالقضاء على قادة حركة حماس قائلا: “على إسرائيل أن تعلق رؤوس قادة الحركة على أوتاد في قطاع غزة”.

وأضاف راماسوامي: “لا أحب شيئا أكثر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع رؤوس أكبر 100 من قادة حماس على الأوتاد على طول حدود قطاع غزة لضمان عدم وقوع أحداث مماثلة لما حصل يوم هجوم 7 أكتوبر”.

وتابع: “يجب على إسرائيل التخلي عن حل الدولتين”.

يفيك راماسوامي
ولد راماسوامي في ولاية أوهايو العمالية عام 1985، لوالدين من الهندوس هاجرا من الهند، وانتسب إلى مدارس كاثوليكية وواصل دراساته العليا في جامعة هارفارد، حيث استهوته موسيقى الراب ونصوصها الليبرتارية المنادية بالحريات الشخصية، وهو من محبي مغني الراب إمينيم.

وبعد متابعة دروس لفترة وجيزة في جامعة يال، أسس شركة “رويفانت” للتقنيات الحيوية وجمع ثروة شخصية قدّرتها مجلة فوربز بأكثر من 600 مليون دولار.

وراماسوامي رجل أعمال أميركي و مرشح رئاسي، أسس شركة علوم الرويفانت للأدوية في عام 2014، وفي فبراير 2023، أعلن راماسوامي ترشحه لترشيح الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية سنة 2024.

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