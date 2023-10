مرشح رئاسي أميركي يطالب إسرائيل بـ"قطع رؤوس" أكبر 100 من قادة حماس!

طالب المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسوامي بالقضاء على قادة حركة حماس قائلا: “على إسرائيل أن تعلق رؤوس قادة الحركة على أوتاد في قطاع غزة”.

وأضاف راماسوامي: “لا أحب شيئا أكثر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع رؤوس أكبر 100 من قادة حماس على الأوتاد على طول حدود قطاع غزة لضمان عدم وقوع أحداث مماثلة لما حصل يوم هجوم 7 أكتوبر”.

وتابع: “يجب على إسرائيل التخلي عن حل الدولتين”.

I believe this is the most pro-Israel speech that the @RJC will hear today. And I *know* this is the most pro-American message they’ll hear. pic.twitter.com/7xyMol35od

