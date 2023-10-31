مرشح رئاسي أميركي يطالب إسرائيل بـ"قطع رؤوس" أكبر 100 من قادة حماس!

طالب المرشح الرئاسي الأميركي فيفيك راماسوامي بالقضاء على قادة حركة حماس قائلا: “على إسرائيل أن تعلق رؤوس قادة الحركة على أوتاد في قطاع غزة”.

وأضاف راماسوامي: “لا أحب شيئا أكثر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع رؤوس أكبر 100 من قادة حماس على الأوتاد على طول حدود قطاع غزة لضمان عدم وقوع أحداث مماثلة لما حصل يوم هجوم 7 أكتوبر”.

وتابع: “يجب على إسرائيل التخلي عن حل الدولتين”.

I believe this is the most pro-Israel speech that the @RJC will hear today. And I *know* this is the most pro-American message they’ll hear. pic.twitter.com/7xyMol35od — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) October 28, 2023

يفيك راماسوامي

ولد راماسوامي في ولاية أوهايو العمالية عام 1985، لوالدين من الهندوس هاجرا من الهند، وانتسب إلى مدارس كاثوليكية وواصل دراساته العليا في جامعة هارفارد، حيث استهوته موسيقى الراب ونصوصها الليبرتارية المنادية بالحريات الشخصية، وهو من محبي مغني الراب إمينيم.

وبعد متابعة دروس لفترة وجيزة في جامعة يال، أسس شركة “رويفانت” للتقنيات الحيوية وجمع ثروة شخصية قدّرتها مجلة فوربز بأكثر من 600 مليون دولار.

وراماسوامي رجل أعمال أميركي و مرشح رئاسي، أسس شركة علوم الرويفانت للأدوية في عام 2014، وفي فبراير 2023، أعلن راماسوامي ترشحه لترشيح الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية سنة 2024.