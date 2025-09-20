مرصد حقوقي: الجيش الإسرائيلي يفجر بغزة يومياً 17 عربة كل واحدة تعادل زلزالاً

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم بشكل يومي أكثر من 17 عربة مفخخة داخل مدينة غزة، تعادل قوة انفجار الواحدة منها هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسيا، أن الاحتلال فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة محمّلة بما يقارب 840 طنا من المتفجرات بين الأحياء السكنية في مدينة غزة، معتبرا أن ذلك يشكل “تصعيدا خطيرا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 24 شهرا ضد الفلسطينيين”.

وبحسب بيان المرصد، كثّفت قوات الاحتلال مؤخرا استخدام العربات المفخخة في المحاور الجنوبية والشرقية والشمالية من مدينة غزة، في مسعى “لتدمير المربعات السكنية المركزية” ودفع السكان للنزوح.

وأشار المرصد إلى أن الأبنية في غزة، والمتصدعة أصلا بفعل القصف المستمر منذ أكثر من 23 شهرا، تتأثر بشكل مضاعف بهذه الانفجارات، مما يؤدي إلى تدمير عشرات المباني على مسافات تصل إلى مئات الأمتار.

وأكد المرصد أن نمط استخدام إسرائيل لعربات مجنزرة خارجة من الخدمة وتحويلها إلى كتل ضخمة من المتفجرات تُدار إلكترونيا يعد “غير مسبوق بهذا الحجم في تاريخ الحروب”، محذرا من أن ذلك يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن تفجير هذه العربات يهدف إلى ممارسة إرهاب نفسي منهجي ضد المدنيين من خلال بث الرعب والفزع ودفعهم قسرا إلى النزوح. كما اتهم المجتمع الدولي بـ”التقاعس عن مواجهة هذا السلوك الوحشي”، في تعبير عن “ازدواجية المعايير وغياب العدالة”.

روبوتات مفخخة

وكان الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري قال في تصريحات للجزيرة إن الآليات القديمة التي يستخدمها جيش الاحتلال تحمل 7 أطنان من المتفجرات، وقد قام بإعادة تطويرها وتهيئتها وتزويدها بالقيادة الذاتية والدفع بها إلى نقاط معينة في غزة.

وكشف أن الروبوتات التي يستخدمها جيش الاحتلال ليست مثل الدبابات والجرافات، فلا يستطيع مقاتلو المقاومة الفلسطينية إطلاق النار عليها بسبب انفجارها.

ويواصل الاحتلال قصفه المكثف للأحياء الغربية من مدينة غزة المكتظة بالنازحين، بالتوازي مع عمليات تفجير واسعة في الأحياء الشمالية والشرقية.

وأعلن الثلاثاء الماضي بدء عملية برية واسعة في غزة، لكن وفق مصادر محلية لم يُرصد توغل فعلي إلا مساء الأربعاء في الأحياء الشمالية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وقد خلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و165 ألف مصاب، بينهم أكثر من 2513 شهيدا سقطوا أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.