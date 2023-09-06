مرصد كوبرنيكوس: الشهر الماضي هو أكثر "أغسطس" حرارة على الإطلاق

قال مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي‭ ‬(الأربعاء 6-9-2023) إن الشهر الماضي كان أغسطس آب الأكثر حرارة على الإطلاق عالميا في ثالث شهر على التوالي يسجل رقما قياسيا بعد تسجيل ذات الارتفاع القياسي في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وتشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة في أغسطس آب زادت 1.5 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900.

والمساعي الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميا عند1.5 درجة مئوية فحسب هو تعهد أساسي في اتفاق باريس للحد من تغير المناخ الذي وافقت عليه 196 دولة في 2015.

ولا يزال يوليو تموز 2023 الشهر الذي سجل أعلى درجات حرارة مسجلة على الإطلاق أما الرقم القياسي الذي سجلته درجات حرارة أغسطس آب يجعل هذا الصيف في نصف الكرة الشمالي الأكثر حرارة منذ بدء حفظ السجلات في 1940.

وقالت سامانثا بيرجيس نائبة مدير مرصد كوبرنيكوس “سجلات درجات الحرارة عالميا تزداد سوءا في 2023”.

وتابعت قائلة “الأدلة العلمية دامغة، سنواصل مشاهدة المزيد من الأرقام المناخية القياسية وظواهر طقس متطرفة أكثر حدة وتكرارا بما سيؤثر على المجتمع والأنظمة البينية لحين توقفنا عن إطلاق الانبعاثات الضارة”.