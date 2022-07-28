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مرض معدي.. هذا ما قالته بريطانيا عن جدري القرود

منذ 10 دقائق
بريطانيا

بريطانيا

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قالت أستراليا اليوم الواقع في 28 تموز 2022 إن مرض جدري القردة أصبح الآن “مرضا معديا ذي أهمية وطنية”، وذلك من أجل السماح باستجابة أكثر تنسيقا، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال كبير الأطباء بول كيلي في بيان إنه تم تفعيل المركز الوطني للحوادث لتعزيز التنسيق عبر الولايات والأقاليم الأسترالية لإدارة تفشي المرض.

وأضاف أن أستراليا رصدت 44 حالة إصابة بجدرى القردة، معظمها لمسافرين عائدين إلى البلاد. ورصد العالم نحو 20311 إصابة بجدري القردة حتى الآن في 71 دولة لم يسبق أن سجلت إصابات بالمرض.

وقال كيلي إن المرض أقل ضررا وأقل انتشارا بكثير عن كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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