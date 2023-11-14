مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم خطة "الأونروا" بـ 15 مليون دولار

دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة بمبلغ 15 مليون دولار.

وستنفذ الخطة على الفور عبر الشراكة بين المركز والوكالة “في ظل الظروف الإنسانية الحرجة والتحديات والحصار على قطاع غزة وفق برامج محددة تضمن تقديمها للمتضررين وبشكل عاجل حسب آليات المركز”.

يأتي ذلك في إطار حرص السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق نداء إنساني لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني، منهم سكان قطاع غزة.

وقال غوتيريش إن هذا العدد يشمل 500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل غير مسبوق منذ خمسة أسابيع ردا على هجوم حركة حماس داخل أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل في الهجوم نحو 1200 شخص، فيما اختطفت حماس نحو 240 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية.

أما في الجانب الفلسطيني، أعلنت حكومة حماس أن أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص.

من جانبها، أعلنت الأونروا أنّ القصف طال 63 مدرسة ومنشأة صحيّة تديرها في غزة وأسفر عن سقوط 66 قتيلاً و651 جريحاً على الأقلّ في صفوف مدنيين نزحوا إلى هذه المنشآت طلباً للأمان.

وتؤوي الأونروا حاليا حوالي 780 ألف شخص في أكثر من 150 موقعاً في قطاع غزة، بحسب ما أوضحت، مشيرة إلى أن “هؤلاء الأشخاص جاؤوا بحثا عن حماية وأمن في تلك الملاجئ تحت راية الأمم المتحدة”.