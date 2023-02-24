مرغمون.. رئيس الوزراء الباكستاني يشتكي من الشروط القاسية لاتفاق صندوق النقد

قال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان (الجمعة 24-2-2023) إن بلاده مضطرة لقبول الشروط القاسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكان شريف يتحدث مع كبار مسؤولي الأمن في مكتبه في إسلام اباد.

وقال “مضطرون لأن نقبل، مرغمين، الشروط الصارمة لاتفاق صندوق النقد الدولي”، مضيفا أنه يأمل في أن يُحسم الاتفاق قريبا.

وتتفاوض السلطات الباكستانية مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع فبراير حول قضايا إطار السياسات وتأمل في توقيع اتفاق على مستوى الخبراء من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من التدفقات من المقرضين الثنائيين والمتعددين.

وبمجرد حسم الاتفاق، سيصدر الصندوق شريحة بقيمة مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار المتفق عليها في 2019.

ودخل اقتصاد باكستان في حالة اضطراب، ويحتاج بشدة إلى التمويل الخارجي، إذ هبطت احتياطاته من النقد الأجنبي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يكاد يكفي الحصول على الواردات لثلاثة أسابيع.

وقال شريف في اجتماع أمني إن “دولة صديقة” تنتظر أيضا تأكيد الاتفاق قبل تقديم الدعم لباكستان، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الصين الحليفة طويلة الأمد هذا الأسبوع عن إعادة تمويل لباكستان بقيمة 700 مليون دولار، بحسب وزارة المالية الباكستانية.