مركبات مصفحة ومدافع هاوتزر في الطريق لأوكرانيا

يتواصل الدعم الغربي للقوات الأوكرانية، وأعلن الجيش الليتواني أن أوكرانيا تلقت شحنة من مركبات نقل الأفراد المصفحة من طراز “إم 113” تبلغ قيمتها نحو 5ر15 مليون يورو.

وتقول ليتوانيا إنها قدمت لأوكرانيا حتى الآن مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 115 مليون يورو منذ بداية الحرب. ومن بين المعدات التي تم إرسالها لأوكرانيا صواريخ ستينجر مضادة للطائرات ومركبات لإزالة الألغام.

يشار إلى أنه نظرا للحرب الروسية الراهنة ضد أوكرانيا، قررت الحكومة الليتوانية زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير ورفع مستوى الجيش.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في باريس بشـأن شراء ليتوانيا لــ18 مدفع هاوتزر طراز “سيزار” الفرنسي لتعزيز القدرات الدفاعية لقواتها المسلحة.

وتقع ليتوانيا على الحدود مع جيب كالينينجراد الروسي، ودولة بيلاروس الحليفة لروسيا.

وفي ذات السياق، صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت بأنه من الممكن توريد المدافع الثقيلة التي تم التعهد بها لأوكرانيا من ألمانيا قريبا.

وقالت لامبرشت اليوم الخميس لبرنامج “مورجن ماجازين” بالقناة الثانية (زد دي إف) بالتليفزيون الألماني: “التدريب أوشك على الانتهاء. ويمكن نقل الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبيهم إلى أوكرانيا على متن مدافع هاوتزر”.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن التوريد المتعهد به لدبابات مضادة للطائرة من طراز “جيبارد” صار وشيكا أيضا، وقالت: “من الممكن حاليا توريد دبابات جيبارد في وقت قريب”.

وأشارت لامبرشت أيضا إلى الالتزام بتوريد راجمات صواريخ متعددة لأوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وقالت: “ألمانيا سوف تشارك في ذلك بثلاثة من مثل هذه الأنظمة، وكذلك بعدد مناسب من الصواريخ وقطع غيار وبتوفير التدريب مرة أخرى هنا أيضا”.