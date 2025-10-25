مركز أمريكي: العاصفة المدارية ميليسا تتحول إلى إعصار

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت “إن العاصفة المدارية ميليسا اكتسبت قوة وتحولت إلى إعصار ومن المتوقع أن تصبح إعصارا هائلا بنهاية يوم غد الأحد”.

وذكر المركز في أحدث تحذيراته أن الإعصار ميليسا يتحرك على بعد حوالي 380 كيلومترا إلى جنوب غرب بورت أو برنس في هايتي، مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وصدر تحذير من الإعصار في جاميكا، وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع حدوث سيول مفاجئة وكارثية تهدد الحياة وانهيارات أرضية في مناطق من جزيرة هسبانيولا وفي جاميكا بحلول يوم الاثنين.

وتوقع المركز أن يتحرك مركز الإعصار ميليسا بالقرب من جاميكا أو فوقها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه ربما يتحرك بالقرب من شرق كوبا أو فوقها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.