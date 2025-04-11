مركز التجارة الدولية: الرسوم الجمركية قد تقلص التجارة العالمية بنسبة 7%

قال مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة لرويترز اليوم الجمعة إن “الرسوم الجمركية المضادة” والتدابير المقابلة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وأسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية.

ووفقا للمركز فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين ثلاثة وسبعة بالمئة وإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتراجع 0.7 بالمئة، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.