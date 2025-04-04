السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مركز التجارة الدولية: اليابان قد تخسر صادرات سيارات بقيمة 17 مليار دولار.. والسبب؟

4 - أبريل - 2025
علم اليابان

علم اليابان

A A A
طباعة المقال

قدر مركز التجارة الدولية، اليوم الجمعة، أن اليابان قد تخسر صادرات سيارات محتملة إلى الولايات المتحدة بقيمة 17 مليار دولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على قطاع السيارات.

وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في مركز التجارة الدولية للصحفيين في جنيف “يشكل قطاع السيارات الياباني 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأمريكية”.

وتابعت قائلة “الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25 بالمئة على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أمس أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا”.

وأظهرت تحليلات أجرتها رويترز أن الرسوم الجمركية تشمل ما تفوق قيمته 460 مليار دولار من واردات المركبات وقطع غيار السيارات سنويا.

وذكر مركز التجارة الدولية أن سلوفاكيا واليابان وهندوراس من بين الدول الأكثر تعرضا للآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات. وتمثل السوق الأمريكية حصة كبيرة من صادرات قطاع السيارات في هذه الدول. وأشار المركز إلى أن اليابان قد تسعى إلى تنويع وجهات تصدير السيارات.

وقالت شركة أندرسون إيكونوميك جروب الاستشارية في تقرير أمس الخميس إن الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قد تكلف المستهلكين الأمريكيين أكثر من 30 مليار دولار من زيادة في أسعار السيارات وانخفاض في مبيعاتها في العام الأول من تطبيق الرسوم.

ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن.. إليكم التفاصيل
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "قريباً.. الوقت ينفد"

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟