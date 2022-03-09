مركز قيادة متحرك.. أسرار "الوحش الزاحف" لبوتين

تعتبر السيارات الرئاسية هى احدى اهم النقاط بالنسبة لتنقلات وتحركات الرئيس داخل حدود الدولة أو حتى خارجها، لذلك لابد وان تكون بمواصفات خاصة وحماية دفاعية عالية .

ودائما ما تكون سيارات الرؤساء من نوع خاص، ولا تختلف في ذلك سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ “الليموزين الوحش”.

“الليموزين الوحش” -كما وصفتها الشركة المصنعة- ترافق الرئيس الروسي خلال زياراته إلى الخارج منذ عام 2018.

وليموزين بوتين الحالية هي السيارة “آوروس سينات”، التي حلّت محل مرسيدس جارد بولمان s600، مزودة بالعديد من التدابير المعدة لإنقاذ الحياة والدفاع والهجوم، ومصنعة وفقا لمعايير خدمة الحماية الاتحادية.

وطورت شركة “نامي” السيارة “آوروس” في إطار مشروع “كورتيج” الذي أطلق عام 2012 بتكليف من بوتين، حيث تم تكليف المؤسسات الصناعية، وفي مقدمتها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي، بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين، ليستعيض بها عن مثيلاتها الأجنبية، مثل مرسيدس، بحسب موقع روسيا اليوم.



وظهرت السيارة علانية للمرة الأولى في التنصيب الرابع لفلاديمير بوتين عام 2018.

واستلهم تصميم السيارة الأساسي من سيارات “ZIS110” الروسية، التي أطلقت في الأربعينيات، وأضاف مهندسو السيارات الروس تعديلات تضفي الطابع العصري على مركبتهم.

وذكر موقع “موتور وان” أن الشركة المصنعة للسيارة أطلقت على طرازها الرئاسي “الليموزين الوحش”.

مواصفات تقنية

أما بالنسبة للمواصفات التقنية، فالمركبة مصنعة من مكونات وتقنيات تم تطويرها محليا، وهي مزودة بأفضل أنظمة الحماية، وتضم محركات بـ8 أسطوانات، وسعة 4.4 لتر، بقوة 598 حصانا، ومحركات روسية بسعة 6.6 لتر، وبقوة 860 حصانا وبـ12 أسطوانة.

وأفاد موقع “موتور وان” في تقرير صادر عام 2019، بأن سيارة الرئيس بوتين من ماركة “آوروس” الروسية تعمل بمحرك تم تطويره ويحمل شعار ماركة “بورش” الألمانية، وهو محرك توربيني من فئة V8.

وذكر الموقع أنه أضيف إلى قدرات سيارة “آوروس” مميزات مشابهة للتي كانت موجودة بسيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مثل مصدر مستقل بالسيارة لضخ الهواء داخلها، وعدد من أكياس الدم للحالات الحرجة، بالإضافة إلى الهيكل الخارجي السميك للسيارة المجهز لمواجهة ضربة مباشرة من قاذفة صواريخ.



وفي حين يستطيع العملاء الأثرياء شراء السيارة، تم إعداد النسخة التي يركبها بوتين بشكل خاص، حيث يمكن لـ”آوروس” أن تحمل نيران القناصة وهجمات الغاز الكيماوي، كما تضم معدات اتصالات متطورة، مما يجعل منها مركز قيادة متحرك، بحسب تقارير إعلامية.

وبما أن التفاصيل الصغيرة أيضًا تكون مهمة، تتمتع السيارة بأبواب كبيرة مما يسهل الدخول والخروج منها.

وتعتبر ماركة “آوروس” العلامة التجارية التي اختارها مشروع “كورتيج”، لتصميم السيارات الفاخرة التي تشمل “الليموزين” و”سيدان” و”ميني فان”، لكبار المسؤولين.