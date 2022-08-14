الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرّت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف قوات النظام السوري في طرطوس (فيديو)

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2022 9:52 مساءً
غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز

غارات جوية إسرائيلية على سوريا أرشيفية (رويترز)

A A A
طباعة المقال

دوت انفجارات ضخمة في ريف طرطوس الجنوبي غربي سوريا، جراء صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام وتتواجد فيها ميليشيات إيرانية، مساء الأحد (14-8-2022).

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت الضربات الإسرائيلية محيط قرية أبو عفصة، وقاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى، دون معرفة عدد الخسائر البشرية حتى الآن.

وقد تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة مرور صاروخين فوق الأراضي اللبنانية، خلال عملية الاستهداف.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 19 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 21 تموز الفائت، 8 قتلى سقطوا نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن القتلى هم “3 من جنسيات غير سورية و2 من العاملين مع حزب الله اللبناني سقطوا باستهداف موقع لتصنيع الطائرات المسيّرة الإيرانية بمحيط السيدة زينب – 3 عناصر سوريين قتلوا باستهداف مواقع عسكرية وبطاريات دفاع جوي في محيط مطار المزة العسكري”.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيسا مجلسي النواب والدولة في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري
    رئيسا مجلسي النواب والدولة في ليبيا يجتمعان في القاهرة
    ازدياد فرص العمل الولايات المتحدة
    أزمة في الولايات المتحدة.. 10 ملايين فرصة عمل شاغرة ونقص في العمال!!
    أفرد من القوات الخاصة الأفغانية قبيل سيطرة حكومة طالبان
    قلق أمريكي من استغلال أعداء واشنطن للقوات الأفغانية الخاصة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!