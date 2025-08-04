مزارعون في العراق يتوجهون للصحراء مع تفاقم أزمة المياه في الجنوب

نخيل التمر ينمو في صحراء محافظة البصرة الجنوبية، ويُروى من آبار ارتوازية، حيث تؤدي زيادة الملوحة إلى تزايد قحولة الأراضي الزراعية على طول شط العرب، في العراق، 29 يوليو 2025. رويترز

تجبر الملوحة المتزايدة بمجرى شط العرب المائي في العراق المزارعين على هجر أراضيهم الزراعية والانتقال إلى مناطق صحراوية في غرب البصرة حيث توفر المياه الجوفية بديلا أكثر استقرارا.

تعتمد البصرة بشكل أساسي على مجرى شط العرب والمياه القادمة من نهر دجلة عبر نهر الغراف وقناة اصطناعية حفرت في عام 1997. لكن مع انخفاض تدفقات المياه من المنبع وتفاقم المشكلة بسبب الجفاف وإقامة مشروعات سدود عند المنبع، ومعظمها في تركيا، تدفقت مياه البحر من الخليج إلى شط العرب مما رفع الملوحة إلى مستويات غير مسبوقة.

ونقل المزارع عبد الواحد أمين الشاوي (51 عاما) مزرعته في عام 2010 من أبي الخصيب في شرق البصرة على مجرى شط العرب إلى منطقة الشعيبة الصحراوية في غرب المدينة.

وذكر الشاوي أن الإنتاج “وفير” الآن ويصل إلى طن يوميا في ذروة الموسم بسبب عوامل بيئية ولوجستية.

وقال “المد الملحي إللي إجه لأبي الخصيب في 2018 هو أحد الأسباب الرئيسية إللي صارت بسبب الأملاح إللي إجت للأرض، اتجهنا للآبار، مياه الآبار بصورة عامة نقول ثابتة لا تزيد لا تنقص، نوعية المياه لا تتغير”.

وأضاف “أنا في أبي الخصيب كنت لا أملك 100 نخلة وكنت طوال النهار أشتغل فيها ولم تسد مصاريفها أو أرباحها قليل، صار بها المد الملحي وضعف النخل بصورة عامة وما عندك سعة أو مساحات إللي تزرع بيها هاي الكثافة، فاتجهت إلى البر بالعكس، كانت عندي 100 (نخلة)، أنا حاليا عندي 4000 راجعة إلي (ملكي) و6000 أنا أشرف عليها، إنتاج غزير وبالعكس الصحراء متسعها للحركة كآليات، ومنطقة سكن، كتصرف، تكون أسهل من أبي الخصيب بنقل الأسمدة، بالعمالة، بالآليات إللي بتشتغل، كلها أرخص”.

وظل مزارعون آخرون، مثل يالي سالم ثجيل، بالقرب من النهر وانخفض إنتاج مزارعهم.

وقال ثجيل، الذي باتت مزرعته مدمرة الآن لأنها تروى بقنوات متصلة بشط العرب، إن محصوله من التمور انخفض من حوالي 3800 كيلوجرام في موسمي 2022 و2023 إلى حوالي 1200 كيلوجرام في موسم هذا العام.

وأردف يقول “هذه المياه مياه آبار هي مياه جوفية بديلة لمياه شط العرب، هاي المياه مياه حلوة صالحة للزراعة، طبعا لو نخلصها من المعادن والكبريت (ستصبح) حتى صالحة للشرب… هاي تقريبا أعذب ماي موجودة نقول بالبصرة، والدليل على إنها أعذب ماي تعطينا إنتاج صورناه وشفناه، تعطينا خشونة وطعم ورائحة والنخل ما شاء الله عليه ممتاز جدا”.

وأضاف “تأتي الماي من شط العرب على شط حمدان على الحنتوشية ويجيلنا فرع، هسه ماكو (لا يوجد) ماي، ماي مالح منتهي (لا يصلح)، درجة الملوحة صارت 33، لا نخلة تستقبله ولا شجرة أبدا، شوف هذا هسه هذا ناعم بسبب الماي المالح… راح ننتظر الشتاء شهر 11 أو 12 إذا جالنا المطر وإذا ما جالنا مطر هتظل هاي”.

وذكر مدير قسم النخيل في مديرية زراعة البصرة جاسم محمد ضمد أن العديد من المزارعين يعتمدون الآن على المياه الجوفية معتدلة الملوحة وعلى الري بالتنقيط لإدارة استخدام المياه.

وأضاف “الكثير من المزارعين الذين كانوا يسكنون في شط العرب وعلى ضفاف شط العرب بدأوا ينشئون مزارع خارج هذه المدينة أي في مناطق الزبير وسفوان كذلك أبو الخصيب عن طريق المياه الجوفية الموجودة حيث بعض الآبار تكون الماي نسبة الملوحة قليلة تصل إلى 2000 أو 3000 ملي موز (وحدة قياس) هاي ممكن تكون ناحجة في الزراعة بالإضافة إلى استخدام التقنية الحديثة، طريقة الري بالتنقيط، راح تقنن المياه بصورة عامة، وقلة التبذير في هذه المياه راح يستفاد منها المزارع للنخيل أيضا وللزراعات البينية إللي يزرعها بين النخيل”.

ويأتي هذا التحول وسط مخاوف أكبر بشأن الأمن المائي في العراق لأن اعتماد البلاد على نهري دجلة والفرات أصبح غير مستقر في السنوات القليلة الماضية. وانخفضت كمية المياه في النهرين بشكل حاد، وتفاقمت المشكلة بسبب السدود التي أقيمت على المنبع، ومعظمها في تركيا.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد في أبريل نيسان 2024 وتعهد باتفاقية مدتها عشر سنوات لإدارة المياه وتلبية احتياجات العراق منها بشكل أفضل، لكن البصرة لم تشهد أي نتائج بعد.