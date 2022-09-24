مزاعم تمويل روسي لأحزاب محلية تثير أزمة في فرنسا

قال أعضاء في البرلمان الفرنسي (السبت 24-9-2022) إنهم طلبوا من رئيسة المجلس الأدنى في البرلمان تشكيل لجنة تحقيق للنظر في مزاعم عن تقديم روسيا تمويلا لأحزاب سياسية فرنسية.

وفي رسالة إلى يائيل براون بيفيه تم عرضها على الصحفيين، قال الأعضاء إن مثل هذه الخطوة باتت ضرورية بعد رفع السرية مؤخرا عن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن روسيا دفعت مئات الملايين من اليورو لأحزاب سياسية أجنبية “بهدف … التأثير على الانتخابات في تلك الدول”.

وأشار الطلب الذي قدمه ثمانية نواب ينتمون جميعا إلى حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لا يزال يعمل على تسديد قرض منحته له بنوك روسية.

وكتب النواب في طلبهم “تشير هذه الحقائق بوضوح إلى وجود إرادة روسية للتأثير في النقاشات العامة الفرنسية… وهو ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك أحزاب سياسية فرنسية قد استفادت من التمويل الروسي وتحديد أيها إن وجد”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلا عن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي رفعت عنها السرية إن الولايات المتحدة تتوقع أن تزيد روسيا من استخدام تمويلات سياسية سرية في الأشهر المقبلة لتقويض العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا والحفاظ على نفوذ موسكو في الخارج.

لكن المسؤول لم يذكر بالتفصيل الدول التي يُعتقد أنها استهدفت في مثل هذه المخططات المزعومة كما لم يقدم أدلة حول أي من حالات التمويل السري بالتحديد.