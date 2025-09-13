السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولان أمريكيان بحثا في كابول قضية الرعايا المحتجزين بأفغانستان

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2025 4:01 مساءً
أفغانستان والولايات المتحدة

أفغانستان والولايات المتحدة

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية بحكومة حركة طالبان الأفغانية إن مسؤولين أمريكيين أجريا محادثات اليوم السبت مع السلطات في كابول بشأن الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر والمبعوث الخاص السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد مع وزير الخارجية بحكومة طالبان أمير خان متقي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية “أكد الطرفان على استمرار المحادثات حول مختلف القضايا الحالية والمستقبلية في العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين المسجونين في بلد كل منهما”.

ولم يصدر بيان حتى الآن من واشنطن حول الاجتماع.

وتعتبر واشنطن أن محمود حبيبي، وهو أمريكي بالتجنس، هو أبرز محتجز من مواطني الولايات المتحدة. وتنفي طالبان احتجازه.

ولا تعترف واشنطن بحكومة طالبان التي تولت السلطة في عام 2021 بعد التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب يضغط على حلف الأطلسي لوقف شراء النفط الروسي
أفراد من الحرس الوطني لولاية لويزيانا يقومون بدورية في المتنزه الوطني، بعد أسابيع من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بزيادة تواجد قوات إنفاذ القانون الفيدرالية للمساعدة في منع الجريمة، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 11 سبتمبر 2025. رويترز
واشنطن بوست: البنتاغون يضع خطة لنشر ألف جندي في ولاية لويزيانا الأمريكية
البنتاغون
رويترز: مديرية الحرب بدلاً من الدفاع بالبيت الأبيض بعد تغيير اسم البنتاغون

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
عناصر قوى الأمن في سوريا
الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"