مسؤولان أمريكيان بحثا في كابول قضية الرعايا المحتجزين بأفغانستان

قالت وزارة الخارجية بحكومة حركة طالبان الأفغانية إن مسؤولين أمريكيين أجريا محادثات اليوم السبت مع السلطات في كابول بشأن الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان.

والتقى المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر والمبعوث الخاص السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد مع وزير الخارجية بحكومة طالبان أمير خان متقي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية “أكد الطرفان على استمرار المحادثات حول مختلف القضايا الحالية والمستقبلية في العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين المسجونين في بلد كل منهما”.

ولم يصدر بيان حتى الآن من واشنطن حول الاجتماع.

وتعتبر واشنطن أن محمود حبيبي، وهو أمريكي بالتجنس، هو أبرز محتجز من مواطني الولايات المتحدة. وتنفي طالبان احتجازه.

ولا تعترف واشنطن بحكومة طالبان التي تولت السلطة في عام 2021 بعد التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.