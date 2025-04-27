مسؤولان: اتفاقيات تجارية ومحادثات سلام في الأيام المئة المقبلة لترامب

قال مسؤولان في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته سيسلطون هذا الأسبوع الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال أول 100 يوم له في منصبه بينما يتطلعون إلى الأيام المئة المقبلة مع التركيز على إبرام اتفاقيات تجارية وعقد محادثات سلام.

وبعد وتيرة تغييرات أثارت حماس الحلفاء وصدمة للخصوم، بما في ذلك قضايا السياسة الاجتماعية مثل حقوق المتحولين جنسيا، قال أحد المسؤولين إن ترامب لديه “طوربيدات” في جعبته، دون أن يفصح عن ماهيتها.

وأجرى ترامب تغييرات جذرية في مجموعة واسعة من أولويات السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة منذ توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني. فقد عصفت الرسوم الجمركية التي فرضها بالنظام الاقتصادي العالمي، وقلص حجم الحكومة الاتحادية من خلال خفض الوظائف، وأوقف برامج التنوع في القطاعين العام والخاص.

وهاجم أيضا المؤسسات الأكاديمية ومكاتب المحاماة والمحاكم.

وسيسافر ترامب هذا الأسبوع إلى ولاية ميشيجان لحضور تجمع بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه. ويعتزم البيت الأبيض تسليط الضوء على رؤيته الاقتصادية وطرد المهاجرين غير الشرعيين والتغييرات في السياسة الخارجية والعمل الذي قامت به إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك، والتي تستهدف البيروقراطية في الحكومة الاتحادية والحد مما تعتبره هدرا.

ويشيد المسؤولون في إدارة ترامب بسرعة ونطاق جهوده الرامية لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي، فيما يقول منتقدون إن الرئيس انتهك حقوق المواطنين وغير المواطنين وأبعد الحلفاء وهدد تفوق الولايات المتحدة في العالم.

وحجب ترامب تمويلا عن الجامعات بسبب ما اعتبرته إدارته تسامحا مع السلوك المعادي للسامية، وقلص حقوق المتحولين جنسيا، وألغى برامج التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الاتحادية. وكان لكل هذا تأثير واسع النطاق على المجتمع الأمريكي.

وقال المسؤول إن هناك المزيد من الإجراءات في المستقبل، والكثير من “الطوربيدات أسفل الماء”.

وأضاف المسؤول أن ذلك سيشمل مزيدا من الأوامر التنفيذية، والتي أصبحت سمة مميزة لأول مئة يوم من حكم ترامب. كما ذكر المسؤول أن الإدارة لا تزال تعمل على فرض حظر سفر على مواطني دول عديدة.

وسيواصل ترامب حربه على المحاكم والبيروقراطية التي يراها فريقه مبالغا فيها، لكن مسؤولا آخر قال إنه سيركز بشكل أكبر في الأيام المئة المقبلة على صفقات التجارة ومحادثات السلام.

وشن الرئيس الأمريكي حربا تجارية شاملة على العديد من الدول هذا العام، قبل أن يعلق بشكل كبير الرسوم الجمركية المضادة لإتاحة المجال للتفاوض مع كل دولة على حده. وتأمل إدارته في إبرام اتفاقيات تجارة خلال 90 يوما.

لكن خبراء يستبعدون ذلك، مشيرين إلى أن ترامب لم يُبرم أي اتفاق إلى الآن.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس بجولة خارجية الشهر المقبل تشمل السعودية وقطر والإمارات، كما سيواصل الدفع من أجل إنهاء حرب روسيا مع أوكرانيا.