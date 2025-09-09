مسؤولان تنفيذيان: التوقعات هبوطية لأسعار النفط وسط ارتفاع الإمدادات وتأثير الرسوم الجمركية

قالت مسؤولة تنفيذية من شركة ميرسك للشحن البحري في مؤتمر في سنغافورة اليوم الثلاثاء إن هناك احتمالات عالية لتراجع أسعار النفط بسبب الزيادة المتواضعة في الطلب وارتفاع إنتاج تحالف أوبك+.

وذكرت إيما مظهري الرئيسة التنفيذية لتجارة النفط لدى ميرسك في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للبترول (أبيك) “أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لأن تتجه الأسعار هبوطيا بالنظر للتوازنات العالمية الإجمالية”، ولفتت إلى الإعلان الصادر يوم الأحد من أوبك+ بأن التحالف سيرفع الإنتاج بشكل أكبر في أكتوبر تشرين الأول رغم النمو الضعيف للطلب على النفط.

وبدأ التحالف التي يضخ حوالي نصف نفط العالم في أبريل نيسان في إلغاء تخفيضات للإنتاج، وذلك لأسباب من بينها سعي السعودية لمعاقبة أعضاء آخرين مثل قازاخستان على‭‭ ‬‬الإنتاج بأكثر من الححص المقررة.

وأوضحت مظهري أنه على الرغم من أن زيادات الإنتاج تهدف إلى تعزيز الامتثال للحصص، فإنها تساعد أيضا في تلبية الزيادة في الطلب المحلي من قطاعات مثل توليد الكهرباء، وهو ما يحد حتى الآن من أي تأثير على السوق العالمية.

وأضافت “لا توجد الكثير من الصادرات الإضافية في السوق حتى الآن من الإمدادات الإضافية من أوبك+”.

من جانبه، قال سعد رحيم كبير الاقتصاديين في ترافيجورا إنه على الرغم من أنه قد يكون هناك تأخر في وصول الإمدادات إلى السوق، فإنها ستزداد خلال الاثني عشر شهرا القادمة.

وأضاف أن أرامكو السعودية، التي خفضت أسعار البيع الرسمية أمس الاثنين، حريصة على بيع المزيد من النفط.

وأبدى المسؤولان تشاؤما بشأن آفاق الطلب، وتوقعا أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي وتضعف استهلاك الوقود.

وقال رحيم “إن المخاطر الكلية تجعل الاتجاه هبوطيا إلى حد كبير، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن من المحتمل أن تمتد إلى مناطق أخرى”.

وحومت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي حول 66 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بعدما كانت عند حوالي 75 دولارا للبرميل في بداية هذا العام.