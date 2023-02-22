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مسؤولان: صواريخ روسية ضربت مدينة خاركيف وإصابة اثنين

منذ 12 دقيقة
صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

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قال مسؤولان محليان إن مدنيين أصيبا في ضربة صاروخية روسية الأربعاء على منشآت صناعية في خاركيف أكبر مدينة بشرق أوكرانيا.

وتقع خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع روسيا وتتعرض لقصف متكرر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية المدينة عبر تيليغرام “حسب البيانات الأولية تعرضت منطقة كييف التابعة لخاركيف لأربع ضربات. يستهدف العدو المنشآت الصناعية”.

وأوضح المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف في تصريح منفصل أن اثنين من المدنيين أصيبا بجروح طفيفة لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ويشهد شرق أوكرانيا بعضا من أشرس معارك الحرب ويتوقع مسؤولون أوكرانيون أن تكثف روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام المقبلة مع اقتراب الذكرى الأولى لبدء الغزو يوم الجمعة المقبل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الموقف في ساحة المعركة بشكل مستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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