كم بلغ إنتاج النفط بإقليم كردستان العراق؟

قال مسؤولان كرديان عراقيان في قطاع الطاقة “إن إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بلغ نحو 120 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يرتفع إلى 280 ألفا في المتوسط بحلول منتصف أغسطس آب”.

وأضاف المسؤولان أنه لم يتسن الاتفاق بعد مع وزارة النفط العراقية على جدول زمني لاستئناف صادرات الخام من شمال البلاد.

واستهدفت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة حقول نفط في كردستان العراق خلال الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن عدة حقول للنفط توقفت عن العمل بسبب أضرار جسيمة في بنيتها التحتية، مضيفة أن الهجمات استهدفت أيضا تهديد سلامة العاملين المدنيين في قطاع الطاقة.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية لكن إنتاج الخام في الإقليم تراجع.

وقال مسؤولون في قطاع الطاقة في كردستان إن إجمالي إنتاج الإقليم وصل إلى نحو 285 ألف برميل يوميا.