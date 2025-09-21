مسؤولان لـ"رويترز": حلف الأطلسي يبحث انتهاك روسيا المجال الجوي لإستونيا

قال مسؤولان مطلعان لرويترز، اليوم الأحد، إن مجلس حلف شمال الأطلسي سيجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة انتهاك روسيا المجال الجوي لإستونيا.

وذكرت طالين أن ثلاث طائرات مقاتلة روسية ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني دون إذن يوم الجمعة وبقيت 12 دقيقة قبل أن تُجبر على الانسحاب.

وطلبت إستونيا إجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من معاهدة واشنطن بعد الحادث الذي وصفته بأنه توغل “وقح غير مسبوق”.

تنص المادة الرابعة على أن تتشاور الدول الأعضاء في حلف الأطلسي عندما يرى أي منها أن أراضي أي دولة أو استقلالها أو أمنها معرض للتهديد.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون طائراتها قد انتهكت المجال الجوي الإستوني، قائلة إنها حلقت فوق المياه الدولية.

ومع تصاعد التوتر بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، جاء هذا التوغل بعد أكثر من أسبوع من اختراق أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي مساء يومي التاسع والعاشر من سبتمبر أيلول.

ودفع ذلك طائرات الحلف إلى إسقاط بعض هذه الطائرات، وقال مسؤولون غربيون إن روسيا كانت تختبر استعداد الحلف وعزمه.