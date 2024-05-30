مسؤولة أمريكية: تقرير الخارجية الذي يعفي إسرائيل من مسؤولية منع تدفق المساعدات إلى غزة "كاذب"

اتهمت أمريكية مستقيلة، اليوم الخميس 30 مايو/أيار 2024، إسرائيل بلعب دور في منع تدفق الإمدادات الغذائية والطبية إلى غزة.

وذكرت صحيفة الغارديان أن مسؤولة أمريكية مستقيلة قد أدلت بتصريحات نارية تتهم فيها إسرائيل بعرقلة تدفق المساعدات إلى غزة، موضحة أن إسرائيل تلعب دورًا حاسمًا في الحد من وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع المحاصر.

وأكدت المسؤولة أن تقرير الخارجية الأمريكية الذي يعفي إسرائيل من هذه المسؤولية هو تقرير غير صحيح ويفتقر إلى المصداقية.

وأضافت المسؤولة المستقيلة أن هناك أدلة واضحة على تورط إسرائيل في منع دخول المساعدات إلى غزة، مما يزيد من معاناة السكان هناك ويعقد الوضع الإنساني بشكل كبير.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تثير هذه التصريحات جدلاً واسعًا حول دور الولايات المتحدة وإسرائيل في الأزمة الإنسانية في غزة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة السياسات والضغوط الدولية لضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.