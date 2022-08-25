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مسؤولة أممية تعرب عن صدمتها جراء قصف محطة تشابلين وسط أوكرانيا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 7:13 مساءً
آثار القصف الروسي الذي أصاب قطارا في بلدة تشابلين الأوكرانية

آثار القصف الروسي الذي أصاب قطارا في بلدة تشابلين الأوكرانية

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قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون (الخميس 25-8-2022) إن الضربات العسكرية التي قتلت أطفالا ومدنيين آخرين في تشابلين بوسط أوكرانيا أمس الأربعاء أصابتها بالصدمة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم الخميس إن قواتها قصفت قطارا عسكريا في محطة تشابلين للسكك الحديدية. وتقول كييف إن 25 مدنيا قتلوا في الضربة الروسية.

وقالت براون في بيان “لقد صدمت حقا من الضربات التي قتلت وجرحت مدنيين أمس بالقرب من محطة السكك الحديدية في تشابلين بوسط أوكرانيا. قُتل أطفال في هذا الهجوم وفقدوا أرواحهم في أماكن كانوا يتوقعون أن يكونوا فيها بأمان، في منازلهم أو أثناء سفرهم مع أسرهم”.

جاء هجوم تشابلين والقصف المدفعي على بلدات تقع على الخطوط الأمامية، من بينها خاركيف وميكولايف ونيكوبول ودنيبرو، في أعقاب تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استفزازات روسية قبيل يوم الأربعاء موعد الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان استقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي الذي هيمنت عليه موسكو.

كما تزامن الرابع والعشرون من أغسطس آب مع مرور ستة أشهر منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع الصراع الأكثر تدميرا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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