مسؤولة أممية للغزيين: جوعكم اليوم هو عارنا!

استنكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما استشهدت طفلة جراء سواء التغذية، اليوم السبت، وسط تقارير متوالية عن نفاد الغذاء والدواء في القطاع.

وقالت ألبانيزي في منشور على موقع إكس: “لماذا: بعد 19 شهرا من عنف الإبادة و60 يوما لم تدخل فيها حبة أرز واحدة إلى غزة، يُصوَر الفلسطينيين للعالم وهم يتدافعون للحصول على الغذاء كما لو كانوا يلهثون لالتقاط أنفاسهم”.

وتابعت: “أهل غزة. أيها الفلسطينيون. جوعكم اليوم هو عارنا. لا ينبغي أن نمكّن من الاطلاع على معاناتكم إن كنا بهذه اللامبالاة والتقاعس والأنانية والفساد بحيث لا نستطيع وقفها فورا”.

WHY: after 19m of genocidal violence, and 60 days without a grain of rice entering Gaza, Palestinians have to be "shown" to the world while scrambling for food as if they were gasping for air, grabbing it from filty grounds, getting hurt while seeking a hole in the human flesh… https://t.co/UI1OFW7Fpz

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 3, 2025