مسؤولة أميركية: نعمل على ردع إيران والوضع في لبنان حرج للغاية

قالت نائبة مساعد وزير الخارجية للأمن الإقليمي بوزارة الخارجية الأميركية، ميرا ريسنيك، أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في الشرق الأوسط “لردع العدوان الإيراني وحماية سيادة دولهم ووحدة أراضيها”.

وقالت ريسنيك، في مؤتمر عبر الهاتف، إن “المُسيرات الإيرانية تشكل تهديدا حقيقيا، ونريد أن نساعد شركاءنا في التعامل مع هذه التهديدات، وهنا تبرز أهمية دور التعاون الأمني”.

الوضع اللبناني

وفي الشأن اللبناني، قالت ريسنيك إن المحادثات التي أجراها قائد الجيش اللبناني، جوزف عون، مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن خلال زيارته الأخيرة “تركزت على الأزمة الملحة التي تواجه لبنان اليوم، والتي سببها القرار السياسي الذي أبقى البلد في وضع حرج للغاية، وله انعكاسات خطيرة على الشعب اللبناني، وعلى قواته الأمنية وتحديدا قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني”.

وأضافت أن “هاتين المؤسستين هما الوحيدتان اللتان توازنان ثقل حزب الله. ودعمنا لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني مهم جدا للتأكد من عدم رؤية حصول الأسوأ في لبنان”.

وقالت ريسنيك: “نحن ندرس بنشاط الخيارات المتوفرة لنا لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتأكد من أن هاتين المؤسستين تبقيان على قيد الحياة، ويمكنهما مساعدة لبنان على اتخاذ القرارات السياسية، والتأكد من أن القادة السياسيين قادرون على اتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة شعبهم”.

صفقات مقاتلات إف 35

وحول طلب قطر الحصول على مُسيرات وطائرات أف35 من الولايات المتحدة، قالت ريسنيك “ليس لدي أي جديد أشاطره حيال هذين الطلبين”.

وبشأن صفقة بيع طائرات أف 35 لدولة الإمارات، فقد قالت المسؤولة الأميركية لـ “الحرة” إن إدارة بايدن “تريد المضي قدما في هذه المقترحات لبيع الإمارات الأسلحة الدفاعية هذه، بينما نواصل التشاور مع المسؤولين الإماراتيين للتأكد من وجود تفاهم مشترك لا لبس فيه في ما يتعلق بالتزامات الإمارات وإجراءاتها قبل وخلال وبعد تسلم الطائرات”.

وتوقعت المسؤولة “حوارا متواصلا وقويا ومستداما مع دولة الإمارات لضمان أن أي نقل للأسلحة يلبي مصلحة الأمن القومي للطرفين وأهدافنا الاستراتيجية لبناء شراكة أمنية أكثر قدرة وقوة، بينما نحمي التكنولوجيا الأميركية”.